美股表現步調不一，出現漲跌互見格局。韓國KOSPI指數在開盤時，受到利空影響也被迫開低，更在開盤後約45分時，來到大概2320點最低位置。但韓國央行公布最新10月費者信心指數為91.6點，不僅較9月大漲12.2點，同時，所擴增點數也創下近12年新高。市場被此好消息激勵下，KOSPI便一路向上攻堅，指數在開盤後約1個半小時，一度由黑翻紅，指數隨後就在平盤附近震盪，形成多空拉鋸。KOSPI指數暫收2327.77點，下跌3.07點，跌幅0.13%。

韓國總統文在寅今(28)早在韓國會宣布了全方位經濟振興政策，希望韓國經濟能藉此大力復甦外，也能避免韓國遭受新冠肺炎衝擊影響。文在寅同時強調，繼續實施財政擴張必要性，但承諾不會明顯透過大量預算支出方式重建，並疏忽掉維持財政健全重要性。

關於北韓，文在寅誓言要持續推進彼此對話，在強而有力國防為後盾下，完成半島無核化目標，持續維持和平。

最新匯價，目前1美元可兌換1127.65韓元，韓元貶值2.15元。

(時報資訊)