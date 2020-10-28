市場預期美國總統不管是誰當選，明年美元仍將偏弱！在心理預期以及實質買盤冷清下，台幣升值浪潮一波比一波高，今早台北外匯經紀公司新台幣早盤匯價再升破28.6元，最高匯價來到28.565元，強升3.07角，測28.5元大關。

台北外匯經紀公司昨收盤價28.872元，創近9年3個月新高。央行前總裁彭淮南任內的盤中最高匯價為28.476，而今早早盤中最高匯價28.565，兩者相差僅9.2分。

匯銀表示，除了美元指數走弱的心理預期外，目前台幣持續走強，國內因素有三：1.受疫情影響，民眾無法出國，導致市場上少了近60、70億美元買盤；2.國際油價回跌，自去年的60美元價位，跌到今年的40美元價位，油款支出大減；3.最後則是台灣出超金額較大，9月出超71.4億美元，創歷年單月最高紀錄，受遠距商機及新興科技應用需求力道不減，加以消費性電子新品相繼推出，9月出口達307.1億美元之歷年單月次高。

(時報資訊)