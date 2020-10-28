大陸澎湃新聞28日報導，時隔不到一周，美國政府再次批准對台軍售，計畫提供100套價值23.7億美元的魚叉岸艦導彈系統。大陸軍事專家表示，美國提供魚叉岸艦導彈系統暗藏了一個目的：即欲借他人之手幫忙遏控第一島鏈。

澎湃新聞報導，李傑表示，魚叉岸艦導彈可以機動部署，射程覆蓋第一島鏈大部分海峽以及島嶼周邊近海海域，起到遏控第一島鏈的目的。

李傑說，近年來，美國陸軍和海軍陸戰隊也更加強調「以陸制海」，比如要求新研製的LRPF導彈具備反艦作戰能力，同時在227毫米火箭彈基礎上研製LASBM反艦彈道導彈，此外還計畫裝備NSM岸艦導彈。「在這種背景下，美國也希望盟友加強以陸制海的能力，或向盟友出口岸艦導彈，或默許盟友研製新型岸艦導彈。」

據報導，在美國的要求下，日本這幾年開始在琉球群島多個島嶼部署88式或12式岸艦導彈，射程覆蓋宮古海峽等多個重要水道。為了進一步增強日本反艦能力，美國還默許日本研製岸基高超聲速反艦導彈，射程超過500公里。

李傑分析，盟友裝備岸艦導彈、岸基型高超聲速反艦導彈後，加上美國自身各種類型反艦導彈，對第一島鏈的遏控能力就進一步增強，而且還可以將盟友綁上戰車，一舉多得。

澎湃新聞報導，另一軍事專家韓東認為，魚叉導彈雖有威脅，但其戰時生存能力有多高值得懷疑。「這些導彈必定是戰時優先打擊的目標之一，」他說：「在經過彈道導彈、巡航導彈和遠端火箭炮高強度打擊後，像軍用機場、防空導彈陣地、預警雷達、岸艦導彈系統這些威脅比較大目標，能生存下來的數量不多。」

(中時 )