兩岸的經貿活動，因為新冠疫情而停止了大半年。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（28日）表示，下個月將有多場活動，包括：兩岸企業家峰會、三亞台商峰會、浙江台灣合作周、海峽兩岸機械產業博覽會、桂台會等經貿活動，精彩紛呈。

大陸國台辦今天舉行例行新聞發佈會。發言人朱鳳蓮表示，進入11月，兩岸的經貿活動將精彩紛呈。11月11日，2020年兩岸企業家峰會（紫金山）創新發展研討會將在江蘇南京舉辦，兩岸企業家將探討如何幫助台資企業把握大陸經濟發展脈動，深化與大陸企業合作，共謀發展。海南、浙江、福建、廣西等地將先後舉辦三亞台商峰會、浙江·台灣合作周、海峽兩岸機械產業博覽會、桂台經貿文化合作論壇等經貿活動，持續推進兩岸經貿合作，促進兩岸融合發展。

此外，朱鳳蓮表示，「台資企業拓內銷」線上推介對接，首場對接會7月3日在福建舉辦，有百家台企和200余家大陸企業參與對接，促成有效配對1000餘場次，達成意向簽約金額近10億元（人民幣，以下同）。第二場對接會9月15日在山東舉行，共吸引102家台企和115家大陸企業參與，達成意向簽約金額近4億元。

第三場對接會，明天（29日）將在廣東舉辦，200餘家台資企業和大陸企業將開展線上線下相結合的推介與對接，大陸歡迎兩岸的企業和民眾關注廣東省商務廳的官方網站（http：／／guangdong.mofcom.gov.cn）和兩岸經貿交流協會網站（http：／／aetats.mofcom.gov.cn）獲取有關訊息。

雖然這些由大陸主辦的活動非常熱絡，但在台灣方面，「淘寶台灣」於10月15日起停止用戶下單、商戶入住、商品上架等功能，繼下架愛奇藝、騰訊視頻後，民進黨當局又逼退大陸企業「淘寶台灣」。

朱鳳蓮表示，記得去年此時，「淘寶台灣」在台灣上線，就地服務台灣民眾和企業，給台灣消費者和企業帶來了實實在在的便利和利益。不到一年時間，「淘寶台灣」被迫退出台灣市場。

朱鳳蓮認為，民進黨當局進行政治操弄，阻撓限制兩岸經貿合作，試圖製造兩岸「脫鈎」，直接損害的只能是台灣民眾和企業的福祉和利益。

(中時 )