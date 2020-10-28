成立四年的基富通證券上半年稅前淨利已近千萬元，據了解，從7月份之後，月月獲利，每個月獲利皆有數百萬元，預估基富通將在今年擺脫虧損情況，正式進入「獲利期」。

基富通證券在2019年4月時，單月曾一度「轉虧為盈」，然由於2019年4月份基富通證券承辦「全民退休投資專案─好享退」，增加較多的投入成本，延遲了原本可以在去年轉虧為盈的時機，但從基富通證券財報可看出，基富通營運已漸入佳境，2018年淨損是5,726萬元，2019年虧損則已縮小至1169萬元，至於今年上半年稅前淨利更來到987萬元，而且下半年獲利狀況比上半年更佳，預期基富通今年將可轉虧為盈。

其他兩家基金平台─中租投顧基金平台、鉅亨買基金正努力地衝刺中擴大客群，營運也都朝正向發展。中租投顧表示，該公司今年定期定額有大幅成長，相較年初，該公司基金平台申購金額增加超過六成，由於該平台仍在建置期，目前虧損仍是在預期中之事。

鉅亨買基金也表示，鉅亨買基金今年平台的基金銷量同樣大幅成長，前三季整體銷量較去年同期成長超過62％，其中定期定額9月份的扣款金額更創新高，超過15億元，跟去年9月扣款金額相比，有超過一倍的成長幅度，表現相當亮眼。

(工商 )