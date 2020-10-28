近日韓國施打疫苗爆59死，導致人心惶惶，許多民眾也很關注「打流感疫苗後的不良反應」，胸腔暨重症醫師黃軒表示，接種疫苗後，其症狀可分「局部反應」和「全身反應」，但多在2天內自行緩解，若沒有則須就醫。此外為避免不良反應發生，他也提出4點建議。

黃軒分享，接種流感疫苗之後，其症狀可以分成「局部反應」和「全身反應」，前者就是注射疫苗部位的任何反應變化，後者則是非注射部位引發的症狀變化。那麼一般人接種流苗後，到底該怎麼知道是否有不良反應發生呢？

黃軒指出，一般民眾施打流感疫苗後，約有25至50％的人會出現注射部位疼痛、紅腫的狀況，而64% 的成人會有施打部位酸痛的症狀；注射疫苗後大概有1至2％的人會出現發燒、虛弱無力等全身性反應，特殊族群，像是2歲以下的小孩，打完疫苗的24小時內可能有10到35%仍會出現發燒的情況。

黃軒表示，醫療研究人員將打過流感疫苗的人分兩組，第一組是接種疫苗七天後，有無出現三大症狀「發燒、疲憊無力和類流感」，第二組則是21天後再詢問三大症狀，結果發現無論是哪一組，他們的類流感症狀都在疫苗打完的48小時內消失。

黃軒也說，打完疫苗2天後仍發燒、呼吸困難、心跳加速就該去看醫生。若有神經系統症狀，像是顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎或血液系統症狀，像是皮膚出現紫斑、出血後不易止血等，都要盡速就醫。其他像是過敏性反應，包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、心跳加速，多會立即出現，不須撐滿48小時才就醫。

黃軒呼籲，為避免不良反應，建議民眾接種疫苗後，可在接種單位附近休息30分鐘，觀察是否出現過敏反應，也請「按壓施打部位至少2分鐘」，並觀察有無異常出血，此外施打疫苗前，請主動告知是否有「打針過敏」，並說明目前所服用的藥物，最後可以記錄自己打疫苗過後的反應，這些狀況通常會在2天內自動緩解。

黃軒解釋，施打疫苗的「嚴重不良反應」包括死亡、危及生命、造成永久性殘疾或傷害、導致病人住院、延長已住院病人住院時間、胎兒先天畸形等。研究指出，100萬人接種流感疫苗後，仍有1至2位會出現周邊神經異常的嚴重不良反應 ，消化系統相關的嚴重不良反應也有記錄，例如胰臟炎及腸胃炎，其發生機率僅0.1至0.28%。

黃軒提到，沒施打流感疫苗，平均每10萬人出現流感重症肺炎的機率，高達18.1人會死亡，與接種流感疫苗，每百萬人中才有一個重大傷害的差異實在太大了！根據美國軍方醫院的最新研究結果指出，老年人和流感疫苗接種率較高的族群，會降低新冠肺炎的死亡率。數據顯示，流感疫苗附蓋率每增加10％，新冠死亡率就降低28％。

黃軒也補充，但若不去打流感疫苗，超過65歲以上的人，每10萬人就會有100人死亡；50至64歲的人中，每10萬人也會有10.6人死亡。

【本文由黃軒醫師授權】

(中時新聞網)