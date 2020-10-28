教育部課審會學生委員林致宇，去年不滿香港政府處理「反送中」事件，竟寄道具血衣、冥紙及郵件給香港經濟貿易文化辦事處，檢方依恐嚇公眾罪嫌將他起訴，台灣高等法院維持一審判決，認定沒有恐嚇的犯意，判他無罪確定。
去年8月6日，香港經濟貿易文化辦事處收到包裹，內有以紅色油漆做成的「血衣」、金紙及抗議信函，信中指稱「香港的衝突不快速平息，經貿文辦將會面對最激進甚至暴力、非理性的手段」，警方獲報是林所為，將林函送偵辦。
林事後在臉書發文說，道具血衣及冥紙僅是作為宣示性象徵物品，沒有加害於任何人之生命、身體之恐嚇意圖及行為，強調他並非駭客也無駭客技術，亦沒有取得任何職員個資，如果要說這是恐嚇，「我只能感嘆自己是好心被狗咬」。
檢方調查時，林嫌坦承寄包裹，辯稱是基於善意提醒正視其他社運人士對於反送中情緒升溫，該處可能會變成目標，並非恐嚇。但檢方不採信其說法，依法起訴。
(中時 )
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