如何提高員工的工作效率，是許多企業所面臨的課題，而近期大陸的科技公司，竟然將算盤打到廁所這部分，拚多多、快手、網易紛紛針對廁所設置特殊的裝置，從計時器到訊號遮蔽器，目的就是想要避免員工在廁所中虛耗光陰。

根據《微信上的中國》報導指出，大陸科技公司拚多多，疑似因為員工人數眾多，原本設計的廁所不堪大量員工使用，許多員工時常在廁所排隊，甚至有人因為無法克制，直接在小便斗上大號。為此，拚多多先是推出僅有「高階主管」才能使用的廁所，進去前需要有指定的鑰匙或密碼才能使用，不過此說法並未經過拚多多証實。

而大陸網易則為了避免員工浪費太多時間在廁所中，於是在全棟大樓的廁所安裝了訊號遮蔽器，員工只要進入廁所，就會讓手機沒有辦法上網，以此避免員工在蹲廁所時，因為玩手機玩到入迷而浪費時間。但放在搜狐公司，卻不是如此，他們不僅沒有在廁所安裝訊號遮蔽器，甚至還幫公司廁所設置了智慧型顯示系統，員工可以透過這個系統輕鬆地找到「沒人使用」的廁所，甚至連占用廁所的時間都全部顯善出來。

有想省時間的，也有被網友評選為想要省錢的，大陸新浪公司的廁所，據傳聞就是「沒有衛生紙」，網友認為新浪為了省錢，不再廁所中放衛生紙，不少不知情的民眾上了廁所後，卻發現無紙可用的窘境。而同樣為網路公司的百度，他們的廁所則被許多網友評為「難找」、「空間小」，有不少體型壯碩的網友表示，在百度的廁所，可能想要用衛生紙擦都是個問題。

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(中時新聞網)