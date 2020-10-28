為傳遞敬老、愛老的傳統美德，永慶房屋積極響應各地里長伯舉辦重陽節活動，透過一群平均不到三十歲的永慶服務團隊，現場陪伴長輩們聊聊天、品嚐美食和欣賞表演，用熱情與專業溫暖長者們的心，共度美好的週末假期。

農曆九月九日是重陽節，也是俗稱的敬老節，各地里長們用心準備美食及節目，每年都會邀請「社區好鄰居」永慶房屋協辦活動，包括提供帳棚、人力協助及房地產諮詢服務等，永慶服務團隊協力為活動增添熱鬧氣氛。

永慶夥伴熱情烹調美味的烤香腸與里民同歡。(圖/業者提供)

永慶房屋信義區店長李俊融說明，今年響應嘉興里鄭智耀里長舉辦的「嘉興歡喜慶重陽音樂野餐Party」，永慶團隊擔任活動小幫手與民眾同歡。今年活動共有三十五個攤位，提供音樂和才藝表演、十二國美食市集、健康體檢、防災體驗、按摩舒壓體驗及公益活動體驗等精彩節目，讓重陽節成為一家大小團聚、出遊的好日子。

另外，台北市昌隆里今年舉辦「昌隆重陽茶席野餐音樂會」，現場除了有台北市國樂團帶來精彩的音樂饗宴外，還有一群由幼兒園及國小學童擔任的「小小茶人」，「小小茶人」們現場學習泡茶技巧，並一一向長輩們奉茶，畫面相當可愛逗趣。永慶房屋大安區店長盧凱暉表示，王志剛里長透過音樂會活動吸引祖孫三代參與同樂，永慶團隊相當榮幸成為協辦單位，一同見證重陽敬老精神的世代傳承。

台北市大安區昌隆里今年舉辦「小小茶人」活動，小朋友向爺爺奶奶們奉茶，象徵重陽敬老的精神。(圖/業者提供)

台北市松山區美仁里舉辦「重陽敬老共餐活動」，美味豬腳與壽桃受到里民熱烈迴響。(圖/業者提供)

台北市美仁里今年也舉辦「重陽敬老共餐活動」，林志創里長特別準備美味的豬腳和壽桃，祝福長輩們身體健康都能「呷百二」！永慶房屋松山區店長尤柏霖指出，美仁里每年都會舉辦重陽節活動，今年里長的美味豬腳讓里民們留下深刻印象，永慶團隊看到長輩們吃得津津有味的模樣，也從中獲得喜悅與滿滿的成就感。

(中時新聞網)