Under Lover成員胡睿兒，先前因將被害女子帶到樓梯間當場脫褲性侵，被判兩年有期徒刑定讞，當時妻子林采緹也出面力挺；只是無奈兩人最終還是走上離婚一途。今年七月已發監服刑的他，近日又碰到禍事。

東聲唱片對於胡睿兒、楊琳片面終止合約進行提告，求償違約金及分潤。今二審仍判胡睿兒並無違約，但分潤的部份，判賠約62萬元。

唱片公司主張胡睿兒與楊琳於民國104年8月3日簽訂演藝合約，由公司安排2人之演藝活動，合約到期日為111年8月2日；雙方並於同天簽訂音樂著作權授權書，合約期間，2人發行的音樂著作皆授權公司行使權利。

東聲唱片指出，公司於105年8月起陸續接獲2人寄的存證信函，指摘公司違約，就算沒有違約，雙方信賴關係已動搖，主張終止兩造合約。2人無故片面以存證信函終止合約，已算違約，請求2人分別賠償違約金1000萬元；另外，「癡情玫瑰花」MV由公司出錢拍攝，請求返還YouTube相關分潤。

一審認定Under Lover合法終止合約，不用賠償違約金，但Youtube頻道上的MV點閱率高，換算收益為新台幣124萬餘元，已由胡睿兒、楊琳平分，因公司享有「LOVER」專輯的歌曲MV全部著作財產權，判2人各應返還62萬餘元。

(中時新聞網)