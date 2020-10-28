許多人努力讀書考試，為的就是找到一份高薪的好工作，一輩子高枕無憂，不過在美國矽谷工作的Ian和Eric在youtube頻道「嘟嘟人」中表示，他們決定辭去蘋果工程師及美國精算師的高薪工作回到台灣發展，Ian更透露，在蘋果待了5年的他底薪、分紅、股票加一加，年薪高達25萬美金(約新台幣714萬元)。

Ian畢業於洛杉磯加利福尼亞大學（UCLA）機械工程系，之後一直待在科技業當工程師，在蘋果已經是資深工程師，5年來賺了三千多萬。Eric則是伯克利加利福尼亞大學（UC Berkeley）經濟和統計雙主修畢業，花了7年考到精算師執照，在美國擔任精算師。

Ian和Eric表示，他們的社經地位，高薪生活雖然人人稱羨，但累積幾年工作經驗後，他們反問自己，如果今天就是生命的最後一天，會不會後悔，兩人的答案都是肯定的，因此相約在今年4月離職回到台灣，規劃環遊世界的夢想、創立YouTube頻道，鼓勵大家勇於脫離舒適圈，但這個決定也遭到家人、朋友反對。

不巧的是今年新冠肺炎疫情爆發，他們像是被上帝甩了一巴掌，又靜下心問自己，若這時候退縮會不會後悔，答案又是「會」，決定繼續朝夢想前進，Ian表示，希望5年後再看到影片時，會覺得當初沒有做錯決定。

YouTuber「嘟嘟人」解釋辭去蘋果工程師及美國精算師工作的原因。(翻攝自youtube)

(中時新聞網)