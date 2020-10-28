桃園市桃園區永康街1棟4樓民宅3時35分傳出火警，鄭姓父子被救出時已無生命跡象，送醫後仍不治。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

桃園市桃園區永康街1棟4樓民宅3時35分傳出火警，84歲鄭姓男子、62歲鄭姓父子被救出時，已經失去生命跡象，搶救後不治。其餘2人救出、6人疏散，皆無大礙。詳細起火原因仍需調查。

桃園市消防局28日3時35分接獲報案，指桃園區永康街4樓民宅的2樓房間發生火警，消防員獲報尚有民眾受困後，入內搶救，其中在2樓樓梯轉角臥室找到84歲鄭姓男性、3樓廁所找到62歲鄭姓男子，但兩人已經失去生命跡象，另外在1樓1樓救出2位行動不便民眾。疏散其他6名住戶。

據了解，該民宅居住都是親戚，身亡的鄭姓父子屬於一戶，住在2、3樓，另外8人一戶，住在1、4樓，皆有有獨立進出通道，並未相連，因此火勢才未波及4樓。1名住戶說，當時聞到煙味，又聽到好像有人拿東西撞東西的聲音，感覺不對，才趕緊叫醒全家逃難。她心有餘悸地說，逃下樓時，煙霧已經四處瀰漫，所幸即時逃生。

住戶也說，鄭姓父子在這裡居住已久，兒子是孝子，每天都準時帶飯回家，也不太出門，幾乎都在家裡陪父親，沒想到發生意外，令人不勝唏噓。

消防局指出，3時35分接獲報案後，派遣55名消防員、20輛救災車輛到場。在48分控制火勢，52分撲滅。5時殘火處理完畢，初步評估起火點是2樓佛堂，詳細起火原因仍需調查。桃園警方則說，獲報後前往協助封鎖道路，鄭姓父子也已報請檢察官相驗，釐清死因。

(中時 )