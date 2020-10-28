新冠肺炎疫情重創全球觀光、航空業，各國陸續出現航空公司收攤或大裁員，今年全球30大航空公司中，只有4家航空公司賺錢，台灣就占了一半。而早年大陸航空業崛起時，曾以「年薪千萬加豪宅」等誘人條件，惡性挖角台灣機師，引發亂象。其中一名楊姓機師，因偷吃購物台天后被抓姦，雙方互告妨害家庭及妨害自由，後續引發機師與航空公司的勞資糾紛，劇情宛如八點檔。

根據《鏡週刊》報導，近15年來，共有277名台灣機師陸續被挖角到大陸四川、海南、春秋等多家航空公司，但受疫情衝擊，至今留下來的不到一半，有過半跳槽到大陸的機師，已陸續返台執飛或另尋工作。

其中一名被高薪挖角到四川航空的台籍楊姓機師，當年曾登上新聞版面，原來2008年他與孫姓購物台天后共處一室，遭原配率徵信社人員破門而入抓姦，還被掀被拍照存證。事後原配告購物天后妨害家庭，雙方和解撤告；但購物天后另告徵信業者妨害自由。

醜聞爆發後，航空公司擔心影響飛安，將楊姓機師停飛，每月可領8萬元底薪；但楊在復飛前違約跳槽大陸四川航空，老東家以雙方還有15年合約，提告求償。台北地院2012年判楊敗訴，應賠償原公司違約金、訓練費共169萬元。

(中時新聞網)