立榮航空軍包機10月15日飛往東沙島途中，被香港飛航區管中心要求折返，此事台港民航單位的說法不一，形成羅生門。事實究竟為何？香港此舉是否大陸授意？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（28日）上午沒有直接回應，只說「香港民航處已經作了說明，建議你認真查閱。」輿論關注，立榮包機事件暗示解放軍對東沙島虎視眈眈，朱鳳蓮表示，大陸有能力挫敗台獨挑釁行徑。

大陸國台辦今天舉行例行新聞發佈會。本報記者提問，立榮包機飛航東沙受阻事件，顯示大陸能隨時斬斷台灣和東沙島之間的聯繫，導致台灣守備或補給出現困難。大陸國防部、國台辦過去曾多次說過，「對於南海固有疆域，兩岸應該共同來維護祖產。」但這次立榮包機事件，是否顯示出與大陸之前的呼籲不符？

朱鳳蓮回應，「你提到了好幾件事，你的推斷毫無根據。關於立榮航空包機折返的情況，香港民航處已經作了說明，建議你認真查閱。」

本報記者稍後追問，香港民航處曾說，台灣航管主動表示，要取消進入香港飛行情報區。不過根據台灣民航局公佈的雙方電話通聯紀錄，證明是港方以安全為由「無法接受」立榮航班進入，並非台灣方面主動取消。而且台灣民航局也提出疑問，依照國際慣例，若有危險狀況，應事前發布飛航公告，但為什麼香港航管只在航管交接時臨時通知？高度兩萬六千英尺以下有危險區域，究竟是哪一種危險區域？結果香港民航處只在當天下午6點24分通知，狀況解除，其他的疑問也都沒有回答。香港民航處此舉，是大陸方面授意而為之的嗎？

朱鳳蓮對此表示，「我建議您再仔細地看看香港民航處對此情況作出的說明，我這邊沒有可補充的情況。」

本報記者最後追問，中央軍委主席習近平13日親自到位在潮汕地區演習的海軍陸戰隊視察講話，類似發起攻擊前的精神動員宣示。而東沙島西邊140海浬就是汕頭，解放軍海軍陸戰隊在汕頭實彈軍演，目標不言可喻。緊接著15日就發生立榮航空包機被迫折返事件。把這些線索串連起來，是否意味著大陸解放軍正在計畫拿下東沙島？

朱鳳蓮回應，「你提到的線索很多，但作出的推論是一個假設性問題，我可以不回答，但是我願意再重申一下我們的基本立場。」

朱鳳蓮表示，大陸有決心、有能力挫敗一切「台獨」挑釁行徑，堅決維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體利益和兩岸同胞的根本利益。

(中時 )