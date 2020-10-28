北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫針對大陸經濟強調，相信在2030年前大陸經濟有8％增長潛力，無論國際局勢，大陸經濟都可以在正常年份保持約6％的增速。

新浪財經報導，林毅夫28日出席聯想創新科技大會時表示，無論全球形勢如何，大陸經濟都能保持6％增速，較他國高出3個百分點，甚至有達到8％的潛力。

林毅夫指出，2008年以來，大陸每年為世界增長貢獻3成的市場擴張。相信未來大陸每年還能為全球的增長貢獻3成，仍是世界市場擴張、增長最快的國家。

林毅夫強調，增長快速的大陸是企業最好發揮的舞台，在產業上，大陸在網路、AI、雲端運算、5G、萬物互聯的新產業革命上有優勢。這些產業的產品和技術的研發週期較短，利於像大陸這種人力資源大國，且大陸有全世界最完備的產業和有全世界最好的供應鏈，在這種短週期的新產業革命上，具備半道超車的優勢，可以和發達國家齊頭並進。

(工商 )