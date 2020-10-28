萬聖節孩子超歡樂，爸媽卻好煩惱？根據BabyHome調查顯示，萬聖節家長最煩惱的不是小孩變裝造型，而是「糖吃太多」，甚至有近四成孩子在萬聖節期間吃糖量翻倍！兒科醫師提醒，糖吃太多可能造成三大影響，家長不可不慎。

根據BabyHome調查顯示，萬聖節家長最煩惱的不是小孩變裝造型，而是「糖吃太多」。(圖/BabyHome提供)

萬聖節四成孩子吃糖量翻倍。(圖/BabyHome提供)

根據BabyHome寶貝家庭親子網調查，有八成家長擔心孩子在萬聖節期間吃糖過量，且有42%家長表示，曾因為管教孩子吃糖而和孩子吵架。進一步詢問家長所擔心的「糖吃太多」究竟多了多少量？近四成爸媽表示多了2倍以上；當被問到孩子糖吃太多所擔心的負面影響時，有八成家長回答蛀牙、肥胖、添加物可能引起過動等皆是。

有42%家長表示，曾因為管教孩子吃糖而和孩子吵架。(圖/BabyHome提供)

孩子糖吃太多，家長擔心的負面影響。(圖/BabyHome提供)

小兒科醫師許永政提醒，吃糖後若沒有良好的潔牙習慣，小心蛀牙上身，且孩子長期愛吃糖還會增加肥胖機率；此外，孩子接觸到各式各樣的糖果後，也有可能口味變重、愛上甜食，或一直跟家長吵著要吃糖。

醫師提醒除了當心糖分過量，成分標示也別忘了看，許永政說明，吃糖非壞事，但總量要控制，若以萬聖節糖果(精製糖)來說，世界衛生組織WHO建議糖攝取量在每日總熱量的10%以下，歐洲小兒消化醫學會的規定更仔細，2～4歲孩子每日糖攝取量為15克，4～7歲為20克，以一顆糖果5克來計算，等於7歲前的孩子一天若吃超過三、四顆糖就算過量，假如當天再喝了含糖飲料，糖攝取量一不小心就爆表！

從另一個角度來看，在歡樂的萬聖節若太嚴厲管教孩子吃糖，也可能造成親子壓力，民眾若想送糖給小朋友，BabyHome本次調查顯示，多數家長希望拿到較健康的糖果，例如「羊/牛乳片(33%)」、「添加維他命或營養素的糖果(31%)」，其次為「色素較少的糖果(19%)」，此外有家長提到「仙楂糖(6%)」也是不錯的選擇。

萬聖節希望孩子拿到的糖果種類。(圖/BabyHome提供)

許永政提醒，若拿到的是來路不明的糖果，最好別吃下肚；且依據食品藥物管理署規定，食品包括糖果都應有正確且完整的成分說明，若有添加香精香料、防腐劑、反式脂肪酸等人工添加物最好少吃。建議可以實用的文具來取代糖果，一起「健康過萬聖」，如此一來，不但可減少孩子吃糖過量的疑慮，也能避免拿糖太多吃不完放到過期而浪費。

本問卷調查時間為109年10月15日至10月26日，調查對象為家有兒童的家長。

(中時新聞網)