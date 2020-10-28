收到違規罰單難得還能這麼開心！一名男網友日前在臉書社團稱自己先前在紅線上違規停車，遭人拍照檢舉後收到罰單，但是他看到罰單上的照片時竟然笑了，因為照片中他入鏡，而且在相片中意外「比例超好」、「比自拍好看」，超爆笑反應讓網友傻眼，許多人直接留言「真的有帥！攝影師是檢舉人？」

男網友在紅線上停車遭拍照檢舉，但照片卻讓他相當喜歡。（圖／翻攝自臉書）

該網友在臉書社團「爆廢1公社」分享自己收到罰單的照片，當時他把車輛停在紅線上，被檢舉人「連人帶車」一起拍下，不過拍攝角度卻很好，讓照片中的他身形瘦高、比例超好，他滿意地說「今天收了一張罰單打開我就笑了，這個比例比我自拍還好。」

貼文一出，許多網友在貼文處留言，紛紛笑回「拍這麼帥，好值得了｣、「這身高看起來有200｣、「這姿勢不錯，再來一張罰單如何｣、「是單膝跪地替你抓位拍的嗎？｣、「去申訴，原因：我還沒擺好姿勢｣、「一定是拍照的人嫉妒你太帥，你只好認賠啦｣、「所以繳的心甘情願｣、、「當相親照用｣、「這個角度真的帥｣。

(中時新聞網)