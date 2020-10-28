日本有2名年輕男性持刀闖入AV女優里美尤利婭的家中劫財，並拿刀威脅她不准大聲喊救，遭搜刮600萬日幣（約165萬新台幣）。事後她拍下約18分鐘的影片，驚魂未定地說明來龍去脈。

今年35歲的里美尤利婭留著一頭俏麗短髮，擁有靈動大眼和D罩杯的好身材，在AV界活躍17年。根據日媒報導，昨日早上10點時，有2名男子假扮快遞公司職員，到她位於東京的高級住宅入屋搶劫，為了不打草驚蛇，亮刀威脅里美尤利婭不准呼救，並要求她交出現金，從衣帽間內奪走600萬日幣，再與同黨駕駛會合飛車逃逸，總共3名男子涉案。

據悉，當地警方在案發5小時內，在神奈川抓到這3名嫌犯，年紀僅有17到19歲，車內有400萬日圓，其餘的200萬憑空消失。而里美尤利婭並不認識3名涉事男子，警方目前正在調查細節。

里美尤利婭事後在IG限時動態承認是劫案事主，並拍攝一支18分鐘的影片報平安，出示手臂和大腿的瘀傷，回想被搶的過程仍心有餘悸。事實上，里美尤利婭作風一向炫富，常常秀出各種名牌與精品，2016年因逃稅風波被踢爆工作所得與存款不相符，原來有2億日幣是來自不同的交往對象給予，並包括分手費；她過去和4名身世顯赫的男子有婚約，分別是醫生、會長、投資客和地產大亨，最後分手收場，獲得一大筆「身心靈補償」費用，這次遭到少男搶劫，被外界推斷可能太愛高調炫富，才會被歹徒盯上。

里美尤利婭拍攝18分鐘影片說明劫案。影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)