桃修法瘦肉精零檢出增罰則 鄭文燦：送中央審查

桃園市衛生審查委員會昨通過「桃園市食品安全管理自治條例修正草案」，增訂販售萊豬可罰8至10萬元，3犯可勒令停業，周五將送議會二三讀，面對地方法令恐和中央牴觸，桃園市長鄭文燦28日四兩撥千金，表示將送中央審查、由行政院決定。

桃園市議會去年6月通過「桃園市食品安全管理自治條例」、11月5日發布實施，其中第12條明定桃園市販售的豬肉相關肉製品不得檢出乙型受體素，在蔡英文總統宣布明年元旦開放萊豬後，國民黨籍議員舒翠玲認為規範不夠周延，提案加嚴，桃園市販售的牛、雞、豬等供人食用之肉類及其他相關產製品，全都不得檢出乙型受體素，包含萊克多巴胺，違者可罰8到10萬元，且可按次處罰，連續3次命其停業。

桃園市議會昨進行分組審查，通過修正草案，周五將送大會第二、三讀會討論，預料也會順利通過，但行政院近日才函文地方政府要求檢討修正零檢出法規，身為執政黨的鄭文燦28日被問及此事，並未正面回應牴觸問題，僅表示，依照地方制度法，自治條例都要送給中央審查，市府會將議會通過的食品安全管理自治條例修正草案送到行政院，由行政院決定審查結果。

鄭文燦過去曾多次公開表示，地方法規跟中央牴觸，業者向中央申訴後，裁罰也會無效，未來地方自治條例與中央法規若有牴觸，哪些無效或哪些容許地方加碼，都要由中央統一解釋，強調萊豬進口許可權在中央，全國進口及流通標準應一致、中央與地方食安標準也要一致，若中央零檢出、桃園也一定是零檢出，中央訂容許量、桃園也會跟隨，否則地方難執行。

(中時 )