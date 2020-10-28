竹苗區的永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產，將在11月11日舉辦公益路跑，為了替路跑活動暖身，募集一百萬元捐贈新竹縣五峰鄉桃山國民小學，作為新才藝教室的建設基金，用實際行動為偏鄉教育貢獻心力，為學生們建構更多元舒適的學習環境。

這不是竹苗區永慶加盟三品牌第一次協助桃山國小！ 2019年桃山國小合唱團代表台灣到德國參加第11屆德國「韋尼格羅德約翰．布拉姆斯國際合唱節暨合唱比賽』，48名師生為了籌措400萬元的旅費，錄製音樂專輯義賣。當時竹苗區永慶加盟三品牌即舉辦公益園遊會協助桃山國小義賣；也曾邀請「蕭志偉布袋戲偶團」為桃山國小學童舞出「偶人合一」的傳統之美。

搭起永慶與桃山國小緣份的，是身為永慶慈善基金會董事暨台慶不動產竹苗區經管會會長的王陽齊，王陽齊說明：「我在一次拜訪五峰鄉的機緣下，認識了桃山國小，也發現偏鄉孩子們的校外學習資源不像都市學生般豐富。」

山上沒有才藝教室讓孩子們課後學習，全仰賴學校提供的資源，桃山國小便提供學生們音樂、美術等學習資源，桃山國小不僅有合唱團、還有管樂團等。王陽齊補充：「經過幾次的接觸，我認為桃山國小的孩子們真的很有天份，而校長也很有心希望提供孩子們更好的學習環境，我們當然也要盡自己的力量，為孩子們建構更好的環境。」

竹苗區永慶加盟三品牌會協助桃山國小直到才藝教室落成，未來也會持續幫助社會上有需要的團體(圖/業者提供)

竹苗區的永慶加盟三品牌長期關注社會弱勢，有巢氏房屋竹苗區經管會長方嘉仁分享，除了秉持著回饋社會的心外，更因為房仲是助人圓滿的職業，當然就要盡可能的協助更多人達成圓滿。「經管會每年都會找尋需要協助的弱勢團體，號召夥伴們一起參與，希望透過我們的力量為社會帶來改變，也讓社會更加圓滿。」

永慶不動產竹苗區經管會會長宋文欽表示：「今年是竹苗區第七屆的公益路跑活動，每屆我們都會結合公益活動，像是去年捐贈新竹北大社福中心秋霖園善款，資助長者的急難救助、營養品購買、房屋和設備修繕的基金。今年透過王陽齊會長的牽線，了解桃山國小的需求，我們就立刻號召加盟三品牌的所有夥伴，請大家自由捐獻，不到一個月就募到了一百萬元的善款，真的是非常感謝所有夥伴的愛心。」

「這絕對不會是一次性的公益活動」王陽齊補充，竹苗區加盟三品牌會協助桃山國小直到才藝教室落成，未來也會集結所有夥伴們的愛心，持續幫助社會上有需要的團體，為台灣注入更多正面能量。

(中時新聞網)