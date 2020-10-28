新冠肺炎疫情急升，以及最新公布的數據顯示美國上周原油庫存暴增，加劇了投資人對供應過剩與需求低迷的擔憂，周三美國期油價格重挫逾2%，回吐隔夜市場的漲幅。

目前美國期油下挫2.3%，報每桶38.66美元。布蘭特期油下挫1.82%，報每桶40.45美元。

美國石油協會（API）稍早前公布，上周（截至10月23日）原油庫存暴增460萬桶，達到約4.952億桶，遠超出市場預估的增加120萬桶。

美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存在上周增加13.6萬桶。上周汽油庫存增加260萬桶，市場預期為減少96.1萬桶。此外，API數據顯示上周美國煉廠每日煉油量增加17.6萬桶，美國原油每日進口量增加43.6萬桶。

分析師表示，美國原油庫存的增幅遠超出市場預期引發了新一波賣壓，以及颶風Zeta將侵襲墨西哥灣的題材已有所消退，而選前未能推出新一輪財政激勵方案、新冠肺炎確診數激增，亦打擊投資人信心。

此外，未來幾周利比亞的每日產油量估將反彈至100萬桶，使其他主要產油國減產的努力面臨挑戰，亦將持續為油價帶來壓力。

(時報資訊)