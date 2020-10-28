超微(AMD)週二(10月27日)宣布斥資350億美元收購可程式邏輯元件廠商賽靈思(Xilinx, Inc.)，進一步挑戰競爭對手英特爾(Intel Corp.)。法人預期，未來超微若能擴大搶占英特爾(Intel)市占，超微代工廠台積電(2330)將可望連帶受惠。

國內投顧法人表示，超微與賽靈思合併後，大部分的製造工作將外包台積電，台積電可望受惠客戶超微的業務擴大及市占率提升，超微新產品均採用7奈米製程，有助台積電7奈米產能利用率維持高檔。

超微27日發布新聞稿宣布，將以全股票(all-stock)的方式併購賽靈思、總值為350億美元(約新台幣1兆元)。賽靈思股東每股可換得1.7234股超微普通股票，相當於賽靈思每股普通股價值為143美元。交易完成後，超微現有股東將持有合併公司74%股權、賽靈思股東則持有26%股權。這起併購案預計2021年底完成所有程序。分析師指出，超微有望藉這本次併購案，加速發展資料中心運算事業，擴大搶占英特爾資料中心市占，並完善CPU與GPU產品組合，以及強化人工智慧(AI)策略。

(時報資訊)