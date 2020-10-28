韓國總統文在寅今(28)早在韓國會宣布了全方位經濟振興政策，希望韓國經濟能藉此大力復甦外，也能避免韓國遭受新冠肺炎衝擊影響。

在這次關於國家預算國會演講中，文在寅強調，政府將推出一個振興明(2021)年經濟方案。這份方案將以創造就業機會，提振經濟，並免於遭疫情影響為主。文在寅政府所制定這項法案，高達555.8兆韓元（約4698億美元），金額比今年的增加了8.5%。

文在寅於韓國國會表示，現在是要採取全方位措施，以提振韓國經濟，期望到明(2021)年就可進入復甦軌道。另外，韓國也要同時捉住經濟復甦與對抗疫情，這「兩隻兔子」。

有關韓國政府財政運作規劃，文在寅補充，政府當務之急就是優先將經濟給提振起來，也強調維持和創造就業機會重要性，表明這就是景氣復甦起點，也是攸關民生最重要問題。

文在寅同時強調，繼續實施財政擴張必要性，但承諾不會明顯透過大量預算支出方式重建，並疏忽掉維持財政健全重要性。

關於北韓，文在寅誓言要持續推進彼此對話，在強而有力國防為後盾下，完成半島無核化目標，持續維持和平。

(時報資訊)