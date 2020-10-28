亞系外資出具最新報告，認為中國大陸基地台客戶需求的流失，對載板族群第四季毛利率影響將更甚於第三季，使未來幾季每股盈餘年增率受限，考量股價已位處高檔、產業風險增加，將欣興(3037)及南電(8046)評等一舉調降至「低於大盤」、並雙雙重砍目標價。

受此利空衝擊，欣興及南電今（28）日股價開盤後雙雙重挫，欣興一度大跌8.7％至74.5元，南電最低下挫逾7％至112元，早盤仍分別跌逾8％及7％。三大法人本周迄今對欣興賣超達1萬7662張，對南電則小幅買超85張。

亞系外資強調，對於ABF載板長期市況維持正向樂觀看法，由於需求結構性風險有限、中長期無替代解決方案，認為供需吃緊狀況至少將持續至2022年底，使台系載板廠可透過小幅漲價及改善產品結構，帶動整體平均單價（ASP）成長10～15％。

但亞系外資對於載板族群的近期獲利趨勢則轉趨謹慎看待，認為根據近期產業調查結果，顯示第三季中國大陸基地台客戶的流失，可能對毛利率造成更嚴重的影響，主因該客戶溢價幅度遠高於先前預期，一定程度扭轉了近幾季ABF載板廠的獲利周期表現。

亞系外資預估，該客戶對欣興及南電今年營業利益貢獻分達15～20％、40～45％，雖然仍有客戶願意漲價換取產能，但ABF載板廠較著重多樣化客戶組合結構、而非維持產品單價，預期第四季ABF載板價格將溫和季增5％，低於先前預期的10～15％。

亞系外資認為，儘管對ABF載板長期展望仍樂觀，但近期因ABF載板帶動的獲利提升幅度已超出預期，認為產品組合轉弱及平均單價下滑，對欣興及南電未來幾季的獲利表現影響程度將愈趨明顯。

亞系外資認為，欣興毛利率短期難逃基地台及系統單晶片（SoC）訂單流失影響，且新款平價iPhone可能延遲至2022年上半年才推出，存有類載板（SLP）容量及規格升級低於預期隱憂，將2021～2022年每股盈餘預期調降23％、21％。

而南電因中國大陸基地台客戶對營業利益貢獻占比較高，亞系外資預期在轉型期將更為艱難，雖然公司積極爭取新訂單填補，但量產初期的學習曲線仍將影響獲利表現，將南電2021～2022年每股盈餘預期分別調降30％、27％。

亞系外資將欣興評等自「買進」一舉調降至「低於大盤」，目標價自110元大砍至84元，亦將南電評等自「買進」同步調降至「低於大盤」，目標價亦自170元一舉調降至117元。

(時報資訊)