美國總統川普周二發布公告，正式取消對加拿大進口生鋁實施的關稅，但也警告如果加拿大該金屬的進口量激增，政府將重啟對其生鋁祭出的關稅。

在此之前，美國貿易代表署上月宣布與加拿大達成一項協議，回溯自9月1日起，恢復加拿大進口鋁材得豁免於依「232條款」課徵10%國安關稅的措施，這表示美方將取消對加拿大部分進口鋁材徵收的10%關稅。

川普於2019年首次給予加拿大豁免待遇，但加拿大的非合金未鍛造鋁材進口量激增，促使他於今年8月重啟關稅措施，加劇了美加兩國的緊張關係。

在與加國協商之後，美國貿易代表署表示，到12月加拿大每月出口美國的生鋁量料將僅剩70,000～83,000噸，約為今年1至7月每月鋁出口量的一半。

川普在公告中表示，如果到2020年結束前，加拿大該項目的對美出口量超出美國所預期，他可能對加拿大的非合金未鍛造之鋁材重啟關稅。

(時報資訊)