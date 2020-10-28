針對媒體報導「大同變天掀內亂」，大同(2371)市場派代表三圓(4416)建設董事長王文祥今發聲明，強調與事實不符，內容諸多斷章取義。鄭重聲明如下：

一、10月21日大同股東臨時會召開改選9席董事（含獨立董事），改革大同讓公司治理步上正軌的系列工作才要開始推動，新的經營團必須要充分溝通、整合意見，形成一致立場而且堅定執行，才能讓改革步伐加快。所謂「王董友人」、「知情人士」一再對外不實放話，意圖破壞新的經營團隊、阻撓大同改革，實屬遺憾。

二、本人推舉林文淵先生擔任大同董事長的承諾始終如一，尊重林文淵先生組成專業經理人團隊的決定也未曾改變，這也是現階段能夠積極整頓大同公司治理，最符合大同全體股東利益的決定。本人相信林文淵董事長會努力化解公司派和市場派的不同意見，讓公司交接無縫接軌，加速改革腳步

三、大同公司要興利除弊、轉虧為盈，活化資產只是其中一個項目，必須由新的董事會共同討論規劃；外界屢以「開發處分大同土地」等語，曲解本人「活化資產、為股東創造最大利益」的本意，特此澄清。本人也重申，整頓大同公司治理，是新團隊當前最重要的任務，公司治理要步上正軌，所有的改革才能順利推動，成功不必在我，但成功一定要全體股東同心協力、一起努力。

(時報資訊)