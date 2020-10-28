周三媒體出現報導，為遏止疫情再次惡化，法國將祭出為期一個月的全國大封鎖，歐元對美元則出現下挫。

美元對其他主要貨幣稍微走強，但是由於美國下周的總統大選，對美元的信心正在轉向悲觀。

由於歐洲、英國、美國的新冠疫情擴散快速，交易員正準備擁抱貨幣市場較高的波動性，對美國大選的關注也是另一風險，讓貨幣波動更高。

「法國和南歐國家確實有新冠病毒攀高的擔憂，所以歐元升值的勢頭很大」，東京的IG證券外匯策略分析師Ishikawa表示，「我不認為美元在其他地方會有收益，人們對於美國大選過後市場將如何反應表現過於自滿」。

周三亞洲時段，歐元兌美元跌0.15%，一歐元兌1.1780美元，為連續第三個交易日下跌。

英鎊跌0.11%，一英鎊兌1.3030美元。市場仍預期英國會在最後一刻與歐盟達成協議，可能會支撐住英鎊。

法國總統馬克宏將在周三晚間進行電視演說，但是法國媒體已經傳出，政府可能傾向於實施全國性大封鎖，從周四午夜開始。

美國的疫情和大選亦為貨幣市場重要變數。民調顯示拜登勝過川普，但投資人持懷疑態度，認為四年前也沒有民調顯示川普會得勝。美國兩黨目前正計算著選舉過後的選票計算的法律攻防，此增加了選舉結果的爭議風險，對美元構成負面影響。

(時報資訊)