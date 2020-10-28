後疫情時代，自行車市場需求火熱、在手訂單滿滿，自行車族群加速狂奔，愛地雅(8933)、美利達(9914)股價強漲7%以上，巨大(9921)漲幅也逼近4%。

愛地雅積極轉型朝高單價自行車與電動自行車代工已有成果，目前訂單能見度已至明年上半年，業績可望一路旺至明年。今日股價跳空開高，最高衝至13.25元，後續待量能補上，有機會挑戰季線壓力。

美利達今日開高走高，盤中漲幅逼近9%。美利達在供料問題解決之後，10月起電動自行車出口數量將開始放大，出貨暢旺將維持到明年首季，目前訂單明朗度已到明年的6月，營運動能十足，法人初估明年電動自行車出貨可望達5成左右，至於傳統自行車，大陸市場銷售持續成長，今年第4季及明年成長腳步皆不會改變。

巨大今日股價表現居自行車族群之末，漲幅約在4%左右。巨大上半年毛利率挺升到21.7%，因新冠疫情所帶動的自行車熱潮，隨著民眾健康及運動意識提升，持續為自行車及電動自行車的銷售帶來正面效益，下半年營運表現仍受到期待。

(時報資訊)