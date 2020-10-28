穩懋(3105)將於今天下午舉行法說會，公布第3季財報並說明第4季展望，美系外資在法說會前發布最新報告，給予穩懋「建議買進」評等，目標價為358元，今天盤中股價逆勢力守紅盤之上。

受惠於蘋果新機拉貨啟動，穩懋9月合併營收攀升至22.19億元，月成長1.11%，年減3.18%，為今年單月新高，累計第3季合併營收為64.87億元，季成長8.09%，年成長1.63%，優於公司財測預估的季增約5%，累計1至9月合併營收185.5億元，年成長28.4%。

穩懋法說會在即，美系外資發布最新報告，根據我們產業調查，Vanchip等大陸客戶持續增加市佔率，高通在穩懋的訂單，RF360模組不僅可以用在高度整合產品，亦可以靈活地提供分離式PA解決方案，且蘋果iPhone 12庫存需求，我們預估穩懋第4季晶圓出貨量將季增約10%，並保守預估第4季營收將季增5%到10%，優於市場預期的季減0%到5%。

由於蘋果5G iPhone進入量產及大陸低價5G手機滲透率提升已引發PA供給吃緊，且蘋果iPhone 12 Max/Pro新機導入LiDAR，而穩懋是VCSEL供應商，如果這些高階iPhone 12型號可以賣得更好，或是開發更多AR殺手級應用，將有助於我們對2021年第1季營收預測，重申我們認為穩懋是定位最好的砷化鎵代工廠，其領先的技術可以從大陸射頻技術本地化中及5G智慧型手機市場中受惠，給予穩懋「建議買進」評等，目標價為358元。

(時報資訊)