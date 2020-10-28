入手iPhone 12系列了嗎？蘋果（Apple）為今年度的5G iPhone納入了超瓷晶盾面板（Ceramic Shield），擁有4倍抗摔能力。不過，iPhone 12系列的螢幕在擁有相對更強的抗跌落特性時，事實上也代表更不耐刮。因此，建議iPhone 12系列用戶，螢幕保護貼恐怕是免不了的。
知名的爆料者之一 Max Weinbach （@MaxWinebach）在個人 Twitter分享到，他個人擁有的 iPhone 12 Pro還沒有出現刮痕，但是電信商 T-Mobile 店面的展示機命運卻很悲慘，螢幕上早已出現不少明顯可見的刮痕。知名YouTuber MKBHD 也在評測中指出了類似的情況，表示僅經過短短幾天，受測的iPhone 12螢幕就出現一些刮痕。
MKBHD指出，事實上手機螢幕的耐刮程度往往與抗摔落特性成反比。也就是說，螢幕材質越是柔軟，自然越不容易碎裂（抗摔落），但是卻更容易出現刮痕；反之亦然，越是堅硬的螢幕則越耐刮，但是摔落時容易碎裂。
根據 YouTube MobileReviewsEh 頻道使用測力計的測試，iPhone 11的螢幕可承受352牛頓的力；而iPhone 12的螢幕則可承受442牛頓的力，代表iPhone 12採用的超瓷晶盾面板（Ceramic Shield）確實優於iPhone 11的螢幕。而在螢幕硬度測試中，iPhone 12的螢幕可以耐受鑰匙、硬幣、石頭的刮痕。在莫式硬度的測試中，硬度6~7就會在iPhone 11螢幕上留下刮痕；而在iPhone 12中，硬度6不會留下任何刮痕，硬度7會留下少量刮痕，在硬度8則是會留下明顯刮痕。這是什麼意思？硬度8已經可以在iPhone的藍寶石鏡頭上留下刮痕。
換句話說，針對iPhone 12螢幕是否比iPhone 11耐摔，這一點是蘋果已經強調且說明過的。但是iPhone 12系列的螢幕是否也更耐刮，似乎是需要更多的測試結果才能確認。
在此之前，消費者們倒是可以先行選擇貼上喜愛的保護貼，先行為iPhone 12的螢幕帶來更全面的防護。若這不是你想要的選擇，則是要避免將iPhone 12系列跟過於堅硬的物品放置在同一處，來進一步保護手機。
(科技)
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