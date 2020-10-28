入手iPhone 12系列了嗎？蘋果（Apple）為今年度的5G iPhone納入了超瓷晶盾面板（Ceramic Shield），擁有4倍抗摔能力。不過，iPhone 12系列的螢幕在擁有相對更強的抗跌落特性時，事實上也代表更不耐刮。因此，建議iPhone 12系列用戶，螢幕保護貼恐怕是免不了的。

知名的爆料者之一 Max Weinbach （@MaxWinebach）在個人 Twitter分享到，他個人擁有的 iPhone 12 Pro還沒有出現刮痕，但是電信商 T-Mobile 店面的展示機命運卻很悲慘，螢幕上早已出現不少明顯可見的刮痕。知名YouTuber MKBHD 也在評測中指出了類似的情況，表示僅經過短短幾天，受測的iPhone 12螢幕就出現一些刮痕。

Normally, you never check demo units for durability with scratches because 100s of people touch them every day.



But I've never seen them get scratched. Obviously, these come from the grips on the screen, but those look like plastic. That *shouldn't* be scratching the screen. — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 26, 2020

MKBHD指出，事實上手機螢幕的耐刮程度往往與抗摔落特性成反比。也就是說，螢幕材質越是柔軟，自然越不容易碎裂（抗摔落），但是卻更容易出現刮痕；反之亦然，越是堅硬的螢幕則越耐刮，但是摔落時容易碎裂。

iPhone 12 Review: Just Got Real!

根據 YouTube MobileReviewsEh 頻道使用測力計的測試，iPhone 11的螢幕可承受352牛頓的力；而iPhone 12的螢幕則可承受442牛頓的力，代表iPhone 12採用的超瓷晶盾面板（Ceramic Shield）確實優於iPhone 11的螢幕。而在螢幕硬度測試中，iPhone 12的螢幕可以耐受鑰匙、硬幣、石頭的刮痕。在莫式硬度的測試中，硬度6~7就會在iPhone 11螢幕上留下刮痕；而在iPhone 12中，硬度6不會留下任何刮痕，硬度7會留下少量刮痕，在硬度8則是會留下明顯刮痕。這是什麼意思？硬度8已經可以在iPhone的藍寶石鏡頭上留下刮痕。

I Broke An iPhone 12 To See How Tough the Ceramic Shield Is!

換句話說，針對iPhone 12螢幕是否比iPhone 11耐摔，這一點是蘋果已經強調且說明過的。但是iPhone 12系列的螢幕是否也更耐刮，似乎是需要更多的測試結果才能確認。

在此之前，消費者們倒是可以先行選擇貼上喜愛的保護貼，先行為iPhone 12的螢幕帶來更全面的防護。若這不是你想要的選擇，則是要避免將iPhone 12系列跟過於堅硬的物品放置在同一處，來進一步保護手機。

(科技)