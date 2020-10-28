國立教育廣播電台日前轉播法國國際廣播電台(RFI)節目，遭民眾檢舉內容有「揚中貶台」疑慮，經媒體報導後，引發外界爭議，教育電台便於本月19日晚間停止轉播該節目。立法委員萬美玲今(28)日於立法院質疑，依據輿論就將國際媒體節目停播，相當不尊重，也對台灣民主自由是很大的傷害。

自2001年6月起，央廣基於台法交流，協助法廣接洽教育廣播電臺，於教廣播出「法廣華、法語節目」，三方為無償合作，央廣也並未參與節目製作及播出相關節目內容。

萬美玲表示，依據先前質詢教育部結果，得知停播節目的決定與央廣有關。因此，她詢問央廣董事長路平對事件了解概況。路平回應，當初看到媒體報導，造成了「小小的事端」，因此央廣和教育廣播電台聯絡，後續由教育廣播電台做決定。現在法廣節目也已經於26日復播。

萬美玲質疑，對於媒體報導，央廣並無再行後續查證與了解，又無法依據內容指出違法處，若只是聽說或依據媒體報導，就將與國際簽約的法廣停播，相當不尊重。現在又復播，整起過程令她相當不解，「言論自由是假的嗎？」

法廣成立於1975年，為法國國營國際廣播公司法國世界媒體（FMM）旗下電台。以法語和其他如華語、英語、葡萄牙語等12個語種向全世界廣播。據官網指出，法廣每周於全球收聽民眾可擴及4千萬民眾，而法廣網站、手機應用程序等在內的新媒體，每個月瀏覽數字則以上千萬計。

(中時 )