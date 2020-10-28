日前爆料「中天新聞台關定了」的國民黨革實院長羅智強，近日一再為新聞自由、言論自由發聲。他今早在臉書發文，表示昨天到大學演講，有大學生為他打氣，請他要為台灣的新聞自由努力，讓他超感動。有網友上去留言，拿蘇貞昌過去的話，打臉蘇貞昌的作為，引起其他網友共鳴。

羅智強說，昨天到文化大學演講談「發言人的一堂課」，結束準備離開，穿過文化大學校園時，一位和他擦身而過的大學生猛回頭問：「你是羅智強？」他答：「是！」大學生接著說：「請你一定要為台灣的新聞自由努力！」他說：「一定全力以赴！」真的超感動。

羅智強臉友發文。（摘自羅智強臉書）

這則發文不到1小時，已有8000多人按讚，223則留言及74次分享。

網友「藍雙全」就附上一張「選前NCC，選後髒兮兮：朕難容」的蔡總統圖卡，並留言指出，2O12年準備競逐大位的民進黨主席蘇貞昌說「別以為可以投票就是民主國家，那只不過是民主的形式，若沒有自由的新聞，健全的媒體，民主就是空的。」但20O7年扁朝的行政院長蘇貞昌，針對TVBS新聞處理疏失，卻要求 NCC說「不能讓極少數媒體作社會的亂源」，2019年蔡政府的行政院長蘇貞昌又開砲說「NCC誰都管它不到，它也什麼都不管。」然後NCC主委詹婷怡就被請辭了。

網友Sharon Pai回應「藍雙全」指出，他們的話有幾句真實、能信的？拿他們的所作所為與先前的言論對照，就很清楚了。說什麼不重要，觀察他們做了什麼才真實。

(中時 )