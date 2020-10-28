2020波蘭國際發明展暨發明競賽，葡萄王（1707）以桑黃菌絲體經液態發酵，萃取其活性物質，開發具有預防及抑制腸病毒與登革熱病毒感染細胞的效益，拿下2金佳績，再度突顯台灣產業研發實力與功能性食品的高需求度。

葡萄王表示，兒童常見傳染病之一的腸病毒71型，嚴重時會引起病毒性腦膜炎、類小兒麻痺症癱瘓及心肌炎，目前並沒有疫苗能預防EV71型感染；另外，今年登革熱境外移入較過去同期為高，且已有多起本土案例出現，嚴重會出現出血或器官損傷，至今尚沒有非常安全、穩定的疫苗。

有鑑於此，葡萄王研發團隊將桑黃菌絲體經液態發酵，並萃取其活性物質，具有預防及抑制腸病毒與登革熱病毒感染細胞的效益，因此獲大會金牌獎肯定。

根據世界衛生組織WHO統計，全球憂鬱症患者約有3億5千萬人，全世界的盛行率接近5％。越來越多研究指出，腸道內的微生物群可能會影響行為跟情緒，透過攝入特定的益生菌，有助於改善壓力相關的情緒障礙。葡萄王生技自阿美族部落使用的釀製物成功採集到新穎益生菌Lactobacillus Brevis GKJOY。經實驗證實食用Lactobacillus Brevis GKJOY後，腦中能大量提升逾200％的血清素與多巴胺，用於降低血液中發炎因子效果十分顯著。

在Lactobacillus Brevis GKJOY益生菌調節下，腸道透過腦腸軸線，刺激大腦發揮功效，使血清素與多巴胺濃度達到加倍的效果，在結合多巴胺與血清素之雙重機制下，可達到穩定情緒、提升好心情的關鍵，此項專利技術也為葡萄王生技拿下大會金牌獎。葡萄王累計自2015起已獲得125面獎牌。

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