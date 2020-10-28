第57屆金馬獎將於11/21登場，全家便利商店28日宣布，攜手金馬獎推出系列聯名商品，其中，最具話題性的「金馬聯名口罩」將於11/4上午10點獨家開賣，透過全家店舖FamiPort機台預購，一份三入、售價99元，限量3.8萬份，單筆限購一份，售完為止。

全家表示，該款聯名口罩由中衛生產，以黑色為底，搭配金馬獎招牌的金色LOGO，以及恣意揮灑的綠、紫、橘、紅、黃、藍等特殊色塊，象徵著電影人獨一無二的創作精神，是一款相當具有藝術感的時尚口罩。預料又將掀起一波搶購熱潮！

全家跟金馬獎的合作還不只這個。全家表示，繼日前搶先推出金馬聯名的Let’s Cafe咖啡杯身、杯套與珍藏套卡後，此次再度攜手金馬獎作為獨家販售通路，以黑、金兩大元素作為包裝設計，推出系列聯名商品。

除了口罩以外，全家自有品牌FamilyMart collection鹼性離子水、Let’s Cafe罐裝咖啡，也都以黑、金包裝新登場，且因應金馬影展開跑，全家也將建鑫店（台北市信義區松壽路24號）同步換新裝，打造成「金馬57」聯名店，讓民眾都有機會一睹金馬獎風采。

其他零食方面，經典老牌乖乖也推出與金馬聯名的「乖乖金馬奇米星」，主打特殊星型造型跟焦糖口味，外包裝走時尚黑、金色系，並印上乖乖吉祥物手持金馬獎座的圖樣，十分應景，活動期間可享第2件6折；另外，樂事海苔口味洋芋片、樂事瑞士香濃起司洋芋片也都換上聯名包裝，活動期間任選2件50元，全家表示，11/4～12/1活動期間，凡全家會員購買指定金馬商品即享抽獎資格，有機會抽到「大同x金馬聯名電鍋」、「JINS x 金馬聯名墨鏡」、「中衛口罩禮盒-金馬限定版」、「plain-me 金馬聯名旅行小包」、「KP女王香氛 金馬花燦光耀香氛禮盒組 」以及「HYDY金馬影展款隨行保溫杯」等禮品。

(工商 )