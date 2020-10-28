◎萬聖節商品標示不清恐危害兒童健康 勒令限期改善

萬聖節即將到來，依照習俗孩子們會披上各類萬聖裝扮、提著南瓜桶來領取糖果，對此，各式賣場為搶賺萬聖節商機，推出千百種應景商品，可是陳列架上的商品，未必就是安全的。北市商業處抽查市面上裝扮道具、服裝及玩具等150件商品，但多數包裝竟全無標示，嚴重違反商品標示法，其中，裝扮服裝的不合格比率更高達18.6 ％，目前已要求廠商限期改善，逾期未改正，將勒令下架。

◎梁永斐接任國美館館長 李永得：他是第一人選

國父紀念館館長梁永斐將於11月2日接任國立台灣美術館館長一職。今(28)日他赴立法院參與教育及文化委員會會議前受訪表示，擔任公務員30餘年來，首次離開台北，「就去打拼吧！為台灣藝術。」

◎台鐵新巿=永康間驚傳斷軌19公分 延誤2個多小時

10月21日才爆出台鐵成功站南側軌道出現44公分的斷軌，司機通報之後，站務人員卻沒有通報，讓後面的莒光號、普悠瑪號列車通過斷軌處。而今又再傳出台鐵新巿=永康間斷軌19公分，台鐵早上7時接獲通報後，緊急封閉路線搶修，導致各次列車受到延誤，稍早已於10時01分恢復通車。

◎偷竊不成性侵外籍女看護 重判8年8月定讞

4年前蔡姓男子潛入宜蘭一間檜木店行竊不成，竟持菜刀性侵店內外籍女看護，最高法院維持原判決，斥責他素行非佳且犯案手段惡劣，難再寬貸，依加重強制性交罪判刑8年8月，他另涉多起竊盜罪不可易科罰金部分，合併執行10年，全案定讞。

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(中時新聞網)