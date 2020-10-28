知名網紅「放火」（李育群），日前原要夜宿JKF女郎「青青」家中，未料疑遭設局強拍裸照，後來雖付了25萬欲刪除裸照，但仍然流出在網路瘋傳，對此陳沂嘲諷：「想打免費炮，沒想到還沒上到就被仙人跳，人財兩失」。

知名網紅「放火」被爆拍裸照傳出仙人跳，事後解釋只是要去借住JKF女郎「青青」家，對此陳沂表示一堆Youtuber跳出來相挺放火家住比較遠，此說法讓她哭笑不得，畢竟放火去報案都全身名牌，怎可能住不起飯店？反而去住才剛認識的「朋友」家？不禁嘲諷：「以為看對眼想打免費炮，沒想到還沒上到，就被仙人跳，結果人財兩失」，接著強調約炮並不丟臉，丟臉的是看女人品味和鑫鑫腸。

對於事件女主角「青青」，陳沂表示JKF女郎是不是一直出事？接著狂酸她們這種人一輩子就是這樣了，更舉例反諷：「她給我的感覺，就像連千毅旁邊謊報是千金讀北一女那個，所以說如果不能好好教育，就不要亂打砲生小孩」。

放火在報警處理後，先是向粉絲報平安，接著表示目前不想節外生枝更多麻煩，因此待案件結束後，一定會給最完整的交代，面對外界所有人的關心，也強調絕對不會做出傷害自己的事，

(中時新聞網)