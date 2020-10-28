歐洲慘了 台大公衛教授：確診人數呈陡直上升。(歐洲示意圖 達志)

新冠肺炎疫情未歇，台大公衛學院預估，本周截至11月1日，全球確診數將突破4600萬人，死亡人數則將達到121萬人。其中，歐洲的確診人數呈劇烈上升趨勢，曲線幾乎是陡直的，死亡曲線的上升也顯示當地的醫療量能已供不應求。

台大公衛學院今日舉辦新冠肺炎科學防疫說明會，教授陳秀熙表示，全世界的疫情可以區分為幾個重要地區，包括北美、南美、歐洲、印度等，這些地區都即將突破1000萬感染人數。

歐洲的感染曲線、復原曲線呈現加速狀態，幾乎陡直。死亡曲線在9月初之前都控制得佳，呈現平穩，9月以後也上升。陳秀熙表示，這樣的曲線除了呈現新冠肺炎的傳播速度之外，也看得出當地的醫療量能已經供不應求。

目前歐洲單周確診數已來到148萬人，主要以法國、英國為主。隨著時間進入10月下旬，德國漸漸失守，單日確診數首度突破1萬人，德國衛生部長更於上周三確診。愛爾蘭疫情已超過第1波疫情，北愛爾蘭死亡人數也開始增加。為盡快平息疫情，10月22日愛爾蘭政府宣布全國「封城」6周，限民眾僅能於居住地5公里內移動。

美國雖然沒有歐洲那麼陡，但也呈現上升狀態，復原人數與確診數之間差距大，表示美國在復原方面還需要更多投入。陳秀熙表示，雖然第1波疫情重災區包括德州、加州及佛州疫情於8月趨緩，但每日新增個案仍維持約5000人。伊利諾州及威爾康辛州則持續創新高。

南美疫情持續，過去一周單日平均新增約5萬2000個案，較2周前下降6%，阿根廷與哥倫比亞為單日確診個案持續增加之國家。烏拉圭為南美洲感染率最低的地區，然而其豪華海灘度假勝地仍對外封閉，自首例出現後，當地就就關閉教堂、購物中心、酒吧等。

非洲整體疫情趨緩，但少部分國家如北非摩洛哥及利比亞疫情仍舊持續上升。陳秀熙表示，東非的肯亞本周創下單日新增確診個案新高，突破第一波流行波最高點，主要原因可能由於7月中後的階段性解封措施並於9月底開放酒吧及俱樂部，民眾疏於防疫、檢測不足造成潛伏個案於社區中傳播。

亞洲東南亞疫情趨緩，多數國家確診新增個案開始減少，但死亡個案仍持續增加。印度單日新增確診人數下降，相較起前周確診人數減少，但死亡個案增加。馬來西亞疫情持續升溫，本周疫情除沙巴、雪蘭莪州之外，檳城也淪陷。中東疫情再升溫，伊朗、阿拉伯聯合大公國、約旦等 國家疫情持續增加，約旦也持續在提升檢驗量能、醫療資源整備。

東北亞日本疫情持續不斷，全國單日確診連兩日破700例，各地群聚發生不斷，大阪關西大學爆發學生群聚感染共21例確診，沖繩更發生「視察群聚感染」，10位議員於沖繩各島視察時陸續確診感染。南韓疫情反覆，單日疫情創新高達155例，但隨即又低於百例，疫情以首都圈群聚感染為主，依然是以家族、活動等零星聚會群聚感染事件居多。

大洋洲方面，澳洲維多利亞州墨爾本近日郊區爆發11起家庭群聚，涉及約40人， 因此延後放寬餐廳、咖啡廳和酒吧等嚴格管制措施至11/1，但10月26日單日無新增確診個案，是第2波疫情自6月9日以來首次「0確診」。紐西蘭雖然上周出現2周後首例本土個案，但截至本周只出現5例本土病例。

(中時 )