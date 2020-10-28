香港「銅鑼灣書店」前負責人林榮基欲來台開店，鄭啟龍、曾士峰、曾士晟3名男子疑不滿林在台募款，今年4月21日前往潑漆，遭依強制等罪起訴。台北地院今開庭，3人認罪並鞠躬道歉，但林的律師認為不是真心誠意，不同意緩刑，建請法官判6月以上刑期。

檢警調查，鄭啟龍等3人今年4月21日早上8時許，尾隨林榮基到北市中山北路一段的「路易莎咖啡店」，曾士峰趁林坐下喝咖啡時潑灑紅漆，曾士晟則以手機拍攝，傳給鄭啟龍後逃逸到高雄。

3人今開庭承認犯行，但辯稱是表達政治性言論，請求法官從輕量刑，並當庭起身，鞠躬向林榮基道歉。辯護律師表示，3人犯後態度良好，本案雖然備受社會關注，但不改變輕罪的性質，建請法官判處拘役，並宣告緩刑。

林榮基的律師則說，3人犯案後還刻意變裝躲避查緝，現在卻辯稱有言論自由，顯然不是真心認罪，若果本案只是緩刑或易科罰金，無法避免類似事件再發生。此外，3人犯案時還用手機拍攝回報給他人，合理推斷背後有組織，建請法官判處6月以上徒刑。庭末，法官諭知辯論終結，定11月18日宣判。

(中時 )