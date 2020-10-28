分手情侶為錢反目 警火速到場壓制衝突 12:042020/10/28 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方啟動快打部隊壓制衝突。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（28）日凌晨3時40分許，民眾見近10名約20歲的男女聚集新北市永和區樂華夜市附近，兩方大聲叫囂及拉扯，民眾立即向警方報案，永和分局啟動快打部隊到場，將9名男女帶回，依社會秩序維護法裁處。 警方調查，張姓女子與陳姓男子本是情侶，分手後張女向陳男索討債務，引起陳男不悅，今天凌晨陳男在永和區永平路巧遇前女友，陳男攔下張女理論，雙方激烈口角，在旁友人係上前調解。 警方表示，後續調閱監視器，並未發現雙方有打架情事，聚眾滋事部分仍將依違反社秩法裁處。 (中時 ) #永和 #警方 #男女 #分手 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新莊翁被撞亡 長髮美女包包墊頭蹲地守護 家屬感動急尋人 12:182020/10/28 社會 強化海巡 蔡總統積極籌建新艦艇 04:102020/10/28 政治要聞 熱戀擋不住2／曾高調認愛姊弟戀 嚴爵與小8分手後各說各話 07:262020/10/28 娛樂 高雄國小童救腳踏車全身著火 放火13歲國中生到案 07:382020/10/28 社會 華航長榮 大賺兩岸貨運財 04:102020/10/28 財經焦點 揮別「女友偷腥許志安」綠光 馬國明爆閃電求婚黃心穎閨蜜 09:182020/10/28 娛樂 熱戀擋不住1／愛上台大高材生 嚴爵挺鮪魚肚啾咪女友 07:272020/10/28 娛樂 左營突現天坑 調查總動員 04:102020/10/28 地方新聞 北藝外觀安全惹議 總監稱免擔心 04:102020/10/28 地方新聞 協調離婚夫妻口角變捐款 阿SIR好有愛 13:392020/10/28 社會 社會熱門新聞 吳夢夢3P動作片外流 人妻一看大驚：男主角是我老公 - 社會 中山分局官警集體貪汙案 檢調今執行第4波偵查再約談2警 - 社會 扯！高雄9名刑警抱女喝花酒 「警局狗仔隊」開門全活逮 - 社會 花防部砲兵營長酒駕拒測 戰備周操演前出大包遭拔官 - 社會 情色小學堂1／真人「實彈」開課 20人性愛講堂如A片現場 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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