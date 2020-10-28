今（28）日凌晨3時40分許，民眾見近10名約20歲的男女聚集新北市永和區樂華夜市附近，兩方大聲叫囂及拉扯，民眾立即向警方報案，永和分局啟動快打部隊到場，將9名男女帶回，依社會秩序維護法裁處。

警方調查，張姓女子與陳姓男子本是情侶，分手後張女向陳男索討債務，引起陳男不悅，今天凌晨陳男在永和區永平路巧遇前女友，陳男攔下張女理論，雙方激烈口角，在旁友人係上前調解。

警方表示，後續調閱監視器，並未發現雙方有打架情事，聚眾滋事部分仍將依違反社秩法裁處。

(中時 )