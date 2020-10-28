為管理農地工廠，經濟部今年發布「特定工廠登記辦法」，讓既有未登記工廠即已取得臨時登記的工廠全面納管、就地輔導，不過，綠色公民行動聯盟今公布資料指出，中高汙染農地工廠竟可就地合法，質疑政府審核機制出現漏洞，要求經濟部暫停核發特定工廠登記證給中高汙染及有實際汙染的工廠，並將環境汙染納入審核要件，以及公開中高汙染工廠名單，不該縱容汙染工廠就地合法。

綠色公民行動聯盟今上午偕同民進黨立委洪申翰、時代力量立委王婉諭舉行記者會，綠盟利用政府開放資料，找出4841家取得臨時工廠登記證的農地工廠，其中有477家屬於中高汙染行業，109家有環境違規紀錄的低汙染工廠，而中高汙染及有違規工廠家數前2名縣市，分別為台中170家、彰化132家，綠盟擔憂，一旦大量中高汙染及違規農地工廠就地合法，將對農地與糧食安全產生威脅。

綠盟副祕書長曾虹文表示，根據資料顯示，已有汙染嚴重的工廠申請特定工廠登記證，而特定工廠登記辦法及即將預告的特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法，都未排除汙染情節嚴重的工廠，甚至明文規定，就算汙染嚴重被停工、停業，只要改善完成，復工1年以上仍可申請地目變更，等同告訴企業污染沒關係，被抓到改善就好，如此一來誰會守法。

針對農地工廠管理，綠盟要求暫停核發「特定工廠登記證」給中高汙染及有實際汙染的工廠，同時將汙染紀錄及汙染情形納入核發登記證審查制度；此外，刪除放任重大違規工廠就地合法的法規，並公開取得臨時工廠登記及未登記的中高汙染工廠名單。

王婉諭表示，經濟部應該落實違章農地工廠即報即拆，並訂定更嚴格的審查把關機制，不該讓嚴重汙染的違章工廠，輕易取得特定工廠登記。洪申翰認為，政府相關資訊揭露應更公開透明，讓全民共同監督農地違章工廠，確保環境永續。

(中時 )