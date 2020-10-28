空運進入旺季，又再度出現搶艙情況，加上航空公司已經通知近期漲價，且預期漲勢至少三個月，貨運承攬業者包括中菲行(5609)、捷迅(2643)及台驊投控(2636)開盤都是逆勢走高表現，其中捷迅最大漲幅逼近5％，中菲行約4％。

今年第2季爆發疫情以來，空運價格率先大漲，也由於空運無法抒解轉向海運，導致海運價格下半年一路飆升創高，價格竄高、供需吃緊、油價低，海空運可說是出現百年難得榮景，也讓貨運承攬業業績可說一路長紅。

中菲行日前公布第3季營收52.93億元，創單季第三高；台驊第3季營收達38.88億元，年增34.24％，再創單季新高；捷迅持續維持高檔水準，前3季營收26.65億元，年增率近2成。

上周海運傳出缺櫃，歐洲線有可能縮班，原本10月旺季已過，卻出現海運價格創高的情況；而航空貨載也因為各電子廠新品問世、年底各大節日的消費需求等因素，已經宣布下周起運費再調漲，平均漲幅達35％，接下來每月都可能出現兩次調漲，讓熱絡市況預期延伸到明年農曆年前，貨運承攬業可望搭著這波需求，大賺年終獎金。

(時報資訊)