First Solar第三季營收較去年同期暴增70%，且獲利也遠超出市場預期，周二盤後股價飆升13.18%，報93.25美元。

今年以來，First Solar股價上漲47%。

該太陽能板製造商第三季營收年增70%、季增44.5%，達到9.28億美元，遠超出分析師預估的6.77億美元。每股盈餘為1.45美元，亦遠優於去年同期的每股盈餘29美分，以及分析師預估的每股盈餘63美分。

該公司表示，營收大幅增長，主要歸功於國際專案業務強勁，以及對第三方的模組出貨增加。

此外，First Solar預估第四季營收介於5.4億～7.9億美元，每股盈餘介於1.0～1.5美元。該公司預估全年營收介於26億～29億美元，每股盈餘介於3.65～5.50美元。

基於新冠肺炎疫情帶來的不確定性，該公司5月初曾取消全年財測，但由於業績報告顯示疫情造成的衝擊有限，因此恢復提供營運目標。

(時報資訊)