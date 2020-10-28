日經225指數遭利空襲擊， 因此表現疲弱不振，早盤指數開低走低，並於開盤後40分鐘左右，大跌約150點，來到23350點附近。日經225指數早盤收23410.76點，下跌75.04點，跌幅0.32%。東證一部指數早盤暫收1607.61點，下跌9.92點，跌幅0.61%。

類股漲跌不一，但東京交易所內，33個產業中有3個族群，包括保險業，鋼鐵業以及礦產業表現最為弱勢。

三井住友銀行DS資產管理(Sumitomo Mitsui DS Asset Management)資深策略分析師Masahiro Ichikawa指出，造成日股表現如此弱勢原因，不外乎是受到以下利空消息影響；美股疲弱，加上新冠肺炎加速擴散，疫情日益增溫，以及因美國現任總統川普承認，美國另輪疫情紓困案目前難產，應不會在11月3日總統大選前推出。另外，美股盤後期貨表現也欠佳下跌0.6%，也是造成日股早盤下跌因素。

不過，市場寄望部分公司亮麗財報，能形成一股利多消息，提振疲弱日股。包括禧瑪諾(Shimano Inc)上修年度財測目標，早盤這家自行車零組件製造商股價一度飆漲逾15%。全日空控股(ANA Holdings)在提出重整自家財務計畫，以及預估最新財年可能會巨幅虧損5050億日元之後，股價早盤一度上漲4%。

(時報資訊)