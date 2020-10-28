航太扣件廠豐達科(3004)受到疫情影響需求，第三季營收規模明顯下滑，本業轉虧，單季稅後淨損約0.12億元，每股淨損0.22元，今年上半年仍有賺支撐營運，前三季每股純益1.45元。

豐達科公告財報，第三季營收3.14億元，季減約20%、年減約58.6%；毛利率6.2%，比第二季下滑約12.8個百分點，比去年同期的31%，大幅年減24.8個百分點；本業轉虧，為近六年來首見單季虧損，單季營業淨損約0.3億元；稅後淨損0.12億元，每股淨損0.22元。

今年第一季大陸廠受疫情影響，但營收仍有撐；第二季起疫情擴大至歐美地區，嚴重衝擊國際航空業，波音、空巴等飛機製造商訂單下滑，加上航空公司縮減航班，對於飛機維修零組件更換需求減少，影響豐達科營運表現。

豐達科前三季仍賺錢。前三季營收13.6億元，年減約35%；毛利率20.85%，年減9.66個百分點；稅後純益0.76億元，年減71.7%，每股純益1.45元。

(時報資訊)