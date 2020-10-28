女星郁方日前睽違7年重返螢光幕，復出拍戲、飾演惡婆婆，郁方大展演技，讓觀眾看了直呼過癮，而個性親民的郁方，平時也不吝嗇在網上分享生活大小事，她今（28日）則曝光了自己高中畢業時，第一次當車模的嫩照，郁方還驚呼：「天啊！原來我年輕的時候長這樣啊！」

天啊！原來我年輕的時候長這樣啊！ 高中畢業的時候第一次上台當車展模特兒兼主持人，當時的模特兒都是美的不得了的￼佼佼者，比如王百渝，王渝文，羅彩麗，李婉鈺，等等， 只有我這個小土蛋因為第一次上台緊張的在旁邊挫在等…￼ 看看王百渝多美呀￼￼！ ... 由好門媳婦的秘密生活郁小方發佈於 2020年10月27日 星期二

郁方今早在臉書曬出一系列舊照，她還驚呼：「天啊！原來我年輕的時候長這樣啊！」原來是郁方高中畢業時，第一次上台當車展模特兒兼主持人的珍貴照片，郁方進一步指出，當時的模特兒都是美美得不得了，並舉例如：王百渝、王渝文、羅彩麗、李婉鈺等等。

郁方還原當時狀況：「我這個小土蛋，因為第一次上台緊張的（地）在旁邊、挫在等，看看王百渝多美呀」，郁方也感謝王百渝提供她經典舊照「讓我不禁想到：如果我現在再瘦10公斤多好啊，會再恢復青春嗎」。

郁方嫩照釣出好姊妹何如芸狂讚：「現在美到爆！」，網友也留言直呼：「少女時美，現今貴氣優雅！」、「短髮還那麼美的很少欸...極品極品」、「還是超美的」、「漂亮」、「都很美啊」。

(中時新聞網)