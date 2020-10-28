在南韓網路上小有人氣的26歲遊戲直播主Hanuru（하늘/하느르），近日在直播時提到自己被一名網友說長的像AV女優的事情，並意外透露過去在日本留學時曾被詢問要不要去「試鏡AV」，引起網友熱烈討論。

Hanuru擁有甜美外表、清新氣質，加上她經常不吝嗇的在個人社群平台上曬出令人噴鼻血的性感辣照，大秀凹凸有致的身材曲線，讓她在網路上吸引3萬名粉絲追隨。而目前除了是名知名遊戲直播主的她，私底下也是位性感模特兒，所以也可以在IG中看到她為攝影師們擔任模特兒時的作品。

在 Instagram 查看這則貼文 ღ 하늘(하느르) ღ（@sekaowa_sky）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 4 日 上午 10:27 張貼

而近日在直播時被網友說「好像某位AV女優」，讓她忍不住自爆這句話的確聽過不少次，更直接分享過去在日本遊學時被AV星探騷擾的經驗，在公開的影片中提到，某次寒假與友人前往大阪的道頓堀旅遊，突然被一名自稱是偶像經紀人的男子抓住，並不斷表示「她的長相就是他們要找的人」，Hanuru剛開始想以「我是韓國人」來婉拒，沒想到對方卻直接說「韓國人更好」並開始詢問她的三圍尺寸，細問下才知道原來對方是製作AV公司，希望她能前往試鏡成為AV女優，讓她感到十分不舒服。

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不過她也表示，過去她在FB的「臉讚平台」上放出自己的照片時便聽到自己被說像哪位AV女優；而在日本會被AV星探詢問，代表顏值真的不錯等同於日本的漂亮女生，不過自己沒有那種興趣因此還是拒絕對方的邀請。網友看完影片後也紛紛在下面留言「真的跟女優深田詠美有點像」、「AV女優確實都是美女」、「沒想到會有這麼奇特的經驗」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)