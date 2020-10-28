每年11月1、2日是墨西哥的「亡靈節」，家家戶戶擺起祭壇，準備蠟燭、萬壽菊，迎接逝者回家。在洋溢著繽紛色彩的「骷髏頭嘉年華」節慶中，台南市警六分局邀請墨西哥紙藝職人「皮納塔王子瑞奇Ricky（王思勤）」擔任防酒駕代言人，透過他巧手製作的拉丁風格紙藝與祭壇，希望以墨西哥人豁達的生死觀，提醒駕駛人「遠離酒駕，珍愛生命」。

警方表示，墨西哥紙藝有個特別的名字叫「皮納塔」，是一種裝滿糖果的紙糊容器，在節慶或生日宴會中，讓人用棍棒打擊共同分享拾起糖果的喜悅。Ricky從事墨西哥紙藝創作已有12年，創作的拉丁風格「皮納塔」非常多元，有秘魯娃娃、墨西哥娃娃、南美洲富裕之神、墨西哥塔可餅、各式骷髏頭等；其中，最經典者莫過於華麗骷髏花花公主與花花公子。

警方說，墨西哥有一句俗諺「死亡是生命之追憶」，警方也以搶眼的「防酒駕骷髏詩」、「酒桌上一杯接一杯，車輪下一悲接一悲」、「酒駕上路，閻王帶路」、「把酒問青天，醉駕幾人回？」、「安全駕駛，生命值萬金」，搭配皮納塔紙藝，希望能為駕駛人在酒醉迷茫中點亮一盞明燈，透過墨西哥獨有的黑色幽默，提醒駕駛人珍惜生命。

警六分局提醒駕駛人「酒醉上道，危險就到」，今年3月起酒精鎖新法上路，因酒駕再犯、酒駕致人重傷死亡、酒駕拒測而被吊銷駕照駕駛人，都要安裝酒精鎖；曾因酒駕吊銷駕照者，未依規定使用酒精鎖駕車或代吹酒精鎖者最高罰1萬2000元；「逃過酒測，死神難測」，酒駕是害人害己行為，不僅須面對法律責任，造成的後果更讓人遺憾終生，「指定駕駛」及多多運用「代叫計程車」，才能避免酒駕成為道路上的隱形殺手。

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※「飲酒勿開車」、「未滿十八歲者，禁止飲酒」，以及「本場

所不販賣酒予未滿十八歲者」。

(中時 )