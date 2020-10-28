總統蔡英文連任成功，民進黨在掌握完全執政優勢下，日後接班人也成各界關注焦點。桃園市市長鄭文燦早已被視為2024總統熱門人選，而行政院長蘇貞昌則以其霸氣、強勢作風，屢屢佔據各大版面，也可望代表民進黨角逐大位。挺韓粉絲專頁直言，鄭、蘇二人，一個是「呼聲高」、一個是「超想選」，而「騙神明」的心裡話則是：「少給我輕舉妄動，要選也是我來選。」

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」昨日（27）在臉書發文，寫道：「從前從前有一個殷實的望族，傳到某代時因當家的沒能力，於是由管家掌權，掌權久了忘了自己依然是個奴，有天居然跟少主嗆聲，真不知這廝心裡的盤算，到底是想竄位還是找死，就讓我們把這虛構的故事繼續看下去……」

文章附圖，是蘇貞昌與鄭文燦兩人的合照。蘇頭上寫著「超想選」，鄭頭上則寫著「呼聲高」；圖頂寫著「鄭文燦選總統呼聲高？蘇貞昌：2024還早得很」，圖底則寫著「騙神明的翻譯年糕：少給我輕舉妄動，要選也是我來選」。

文章一出，迴響熱烈，獲得超過700個讚、超過60則留言與超過50次分享。網友紛紛留言：「這兩人要開戰了」、「民進黨要內鬨了」、「你把賴清德放在哪裡？」「沒在聽王世堅的話嗎？鹿死誰手還不知道」、「拜託快出來選，這樣朱出來選都選的贏」、「人生無常，心機用盡自有天收」、「這黨每天都在選舉，根本沒在做事。一下誰要選北市，一下誰接桃園，一下又誰挑戰⋯⋯」

(中時新聞網)