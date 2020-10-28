中正紀念堂轉型 文化部長李永得：希望明年會有具體方案 16:412020/10/28 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委黃國書28日在立法院教育及文化委員會質詢時問及文化部推動中正紀念堂轉型的進度，對此，文化部長李永得（圖）答詢表示，中正紀念堂轉型草案的討論還在持續中，盼取得更多社會溝通、凝聚共識，希望明年會有具體方案。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委黃國書28日在立法院教育及文化委員會質詢時問及文化部推動中正紀念堂轉型的進度，對此，文化部長李永得（圖）答詢表示，中正紀念堂轉型草案的討論還在持續中，盼取得更多社會溝通、凝聚共識，希望明年會有具體方案。（劉宗龍攝） 民進黨立委黃國書28日在立法院教育及文化委員會質詢文化部推動中正紀念堂轉型的進度，對此，文化部長李永得答詢表示，中正紀念堂轉型草案的討論還在持續中，盼取得更多社會溝通、凝聚共識，希望明年會有具體方案。 (中時 ) #轉型 #文化 #中正紀念堂 #中正 #希望 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 24位醫學政商大老齊推薦 蕭中正傳記「中正醫路」今上市 15:422020/10/28 健康 資策會 打造南台灣智慧製造新指南 04:102020/10/28 產業．科技 桃園新創日 幫千里馬找伯樂 04:102020/10/28 地方新聞 萬聖節商品標示不清恐危害兒童健康 勒令限期改善 11:542020/10/28 生活 落實綠金 國泰世華銀 致力永續金融 04:102020/10/28 財經要聞 11月住房 旅宿業推進擊券自救 04:102020/10/28 產業．科技 王仁和求新求變 延續電音三太子 04:102020/10/28 地方新聞 文化產業走向國際 勤業眾信：要留意三大稅制 15:492020/10/28 財經 沈榮津：導入國際金融科技 不能囫圇吞棗 12:412020/10/28 財經 「逆轉式微創人工肩關節手術」抬手新希望 12:572020/10/28 健康 政治熱門新聞 拜登GG了？美大選最新民調 網友全嚇一跳 - 政治 最新民調 台灣最喜歡政治人物 侯友宜第2 韓國瑜排名曝光 - 政治 志工忘情高舉立牌！「罷捷」最新進度嚇死韓黑 - 政治 侯友宜為何得不到「藍粉」的心？網揭問題出在這 - 政治 美國大選 沈富雄下注1萬元賭「他」贏 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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