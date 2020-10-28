民進黨立委黃國書28日在立法院教育及文化委員會質詢時問及文化部推動中正紀念堂轉型的進度，對此，文化部長李永得（圖）答詢表示，中正紀念堂轉型草案的討論還在持續中，盼取得更多社會溝通、凝聚共識，希望明年會有具體方案。（劉宗龍攝）

民進黨立委黃國書28日在立法院教育及文化委員會質詢文化部推動中正紀念堂轉型的進度，對此，文化部長李永得答詢表示，中正紀念堂轉型草案的討論還在持續中，盼取得更多社會溝通、凝聚共識，希望明年會有具體方案。

(中時 )