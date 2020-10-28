27日凌晨2時許，屏東市一處菜市場一名男子手持菜刀準備竊取豬肉，卻失風遭肉攤老闆撞見，順勢佯稱要買豬肉，順勢逃離現場，警方已經調閱周遭監視器比對、分析竊嫌特徵及所使用交通工具車種、車牌，鎖定特定男子，積極查緝。

警方指出，肉攤老闆見男子持刀，擔心擦槍走火，於是將切下的豬肉共850元順勢賣給他，男子說要上車拿錢，頭也不回就逃離現場，老闆才趕緊報案。

(中時 )