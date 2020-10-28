竊賊凌晨持刀偷肉露餡 假裝購買卻不付錢落跑 13:222020/10/28 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竊嫌持刀偷肉卻失風遭逮，警方已掌握對象進行查緝。(警方提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 27日凌晨2時許，屏東市一處菜市場一名男子手持菜刀準備竊取豬肉，卻失風遭肉攤老闆撞見，順勢佯稱要買豬肉，順勢逃離現場，警方已經調閱周遭監視器比對、分析竊嫌特徵及所使用交通工具車種、車牌，鎖定特定男子，積極查緝。 警方指出，肉攤老闆見男子持刀，擔心擦槍走火，於是將切下的豬肉共850元順勢賣給他，男子說要上車拿錢，頭也不回就逃離現場，老闆才趕緊報案。 (中時 ) #男子 #豬肉 #老闆 #警方 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆公車疑煞車失靈一路撞 14人送醫 04:102020/10/28 地方新聞 偷竊不成性侵外籍女看護 重判8年8月定讞 11:072020/10/28 社會 涉煽動分裂國家 3港人遭警逮 04:102020/10/28 兩岸要聞 桃園公寓暗夜惡火 父子送醫急救仍不治 11:332020/10/28 社會 車禍逆轉 竟是妒夫載妻小送死 04:102020/10/28 社會新聞 AV女優遭2少男持刀進屋 18分鐘驚恐片流出 11:472020/10/28 娛樂 中市警找人「照」得住！靠一張年輕照片不到20分鐘找到八旬婦 09:382020/10/28 寶島 桃園公寓凌晨大火 父子無生命跡象命危送醫 08:202020/10/28 社會 打完疫苗 憲哥頭暈像喝茫 04:102020/10/28 社會新聞 澎恰恰喬債 兒傳遭強押拿房契 04:102020/10/28 社會新聞 社會熱門新聞 吳夢夢3P動作片外流 人妻一看大驚：男主角是我老公 - 社會 情色小學堂1／真人「實彈」開課 20人性愛講堂如A片現場 - 社會 公車上遇天菜背殺神級帥哥 鏡面反射見本尊她哭了 - 社會 媽媽男友是猛男消防員 女高中生半夜騎上他撩慾火 - 社會 正妹公車上清涼露背拍照 大媽火大罵：妳胸部快頂到我了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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